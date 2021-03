Liga 1 Betsson 2021 EN VIVO: así se mueven las tablas de posiciones del Grupo A y Grupo B

Liga 1 Betsson 2021 EN VIVO aquí te dejamos la programación completa de la fecha 3 de la Fase 1 en disputa, además revisa al detalle las tablas de posiciones del Grupo A y Grupo B. Para esta nueva fecha, el debut de Alianza Lima vs Cusco FC es el partido que llama la atención, mientras que Sporting Cristal luchará por la punta con Alianza Universidad.

El fútbol arrancó este sábado con la victoria por la mínima diferencia de Cienciano sobre Alianza Atlético. Por su parte, Carlos A. Mannucci logró vencer a la San Martín con doblete de Felipe Rodríguez y se ponen líderes con mejor diferencia de goles. En tanto, Melgar se recupera y no tuvo problemas en golear por 3-0 a Cantolao.

La jornada del día lunes tuvo un choque entre necesitados en el Grupo B, que finalmente dejó a Sport Boys como ganador: venció 3-2 de manera agónica a Binacional con gol de penal de Tarek Carranza. Por su parte, un Municipal descansado intentará tumbarse a la César Vallejo, que siempre es complicado.

El partido más importante del día será el Sporting Cristal vs Alianza Universidad, ambos igualados en lo más alto con seis puntos y sin haber recibido goles, aunque los celestes han sido más eficaces en ataque. Para el martes, Alianza Lima se estrena en esta temporada tras su regreso anticipado a la Liga 1, pero será difícil ante Cusco FC.

Finalmente, el miércoles terminará la jornada con el Ayacucho FC vs Sport Huancayo: el primero debuta tras su participación en la Libertadores y casos de coronavirus, mientras que el ‘Rojo matador’ también quiere seguir prendido en la punta. Aquí te dejamos la programación completa y tabla de posiciones.

Programación fecha 3 de la Liga 1 Betsson 2021

Sábado 27 de marzo

Horario Partido Estadio 11.00 horas Cienciano 1-0 Alianza Atlético Estadio Iván Elías Moreno 13.15 horas Melgar 3-0 Cantolao Estadio Alejandro Villanueva - Universitario vs UTC Suspendido 18.00 horas Carlos A. Mannucci 2-0 San Martín Estadio Alejandro Villanueva

Lunes 29 de marzo

Horario Partido Estadio 13.15 horas Sport Boys 3-2 Binacional Estadio Monumental 15.30 horas Alianza Universidad vs Sporting Cristal Estadio Alejandro Villanueva 18.00 horas Municipal vs César Vallejo Estadio Monumental

Martes 30 de marzo

Horario Partido Estadio 15.30 horas Alianza Lima vs Cusco FC Estadio Alberto Gallardo

Miércoles 31 de marzo

Horario Partido Estadio 15.30 horas Ayacucho FC vs Sport Huancayo Estadio Miguel Grau

- Partidos en horario local y todos serán transmitidos por la señal de Gol Perú y Movistar Play.

Tabla de posiciones de la Liga 1 Betsson 2021

Así marcha la tabla de posiciones del Grupo A.

# Grupo A PJ GF GC Pts. 1. Carlos A. Mannucci* 3 6 2 7 2. Cienciano 3 4 2 7 3. Melgar 2 4 1 4 4. San Martín 2 2 3 3 5. Cantolao 3 3 6 3 6. UTC 2 2 3 1 7. Universitario 2 2 4 1 8. Ayacucho FC 0 0 0 0 9. Alianza Atlético*** 2 1 3 0

Así marcha la tabla de posiciones del Grupo B.

# Grupo B PJ GF GC Pts. 1. Sporting Cristal* 2 5 0 6 2. Sport Huancayo 2 4 0 6 3. Alianza Universidad 2 2 0 6 4. César Vallejo 2 3 3 3 5. Sport Boys 3 5 6 3 6. Cusco FC 2 2 3 1 7. Alianza Lima** 0 0 0 0 8. Municipal 1 0 1 0 9. Binacional 3 2 10 0

* Los líderes de cada grupo disputarán un playoffs al finalizar el fixture y así definirán al ganador de la Fase 1.

** Alianza Lima fue incluido en reemplazo de Carlos Stein. Serán reprogramados sus partidos de la fecha 1 y 2.

*** El empate de Alianza Atlético ante Carlos Stein en la primera fecha quedará anulado. Tendrá que jugar con Alianza Lima.

¿Qué partidos fueron suspendidos en la Liga 1 Betsson 2021?

Hasta ahora son 3 partidos que fueron suspendidos en el torneo peruano y están a la espera de reprogramación:

Fecha 1: Ayacucho FC vs San Martín (postergado)

Fecha 2: Ayacucho FC vs Melgar (coronavirus)

Fecha 3: Universitario vs UTC (coronavirus)

- Recordemos que el Alianza Lima vs Alianza Atlético y el Alianza Lima vs Municipal no fueron programados oficialmente. Se conocerá cuando se jugarán más adelante.

Sigue toda la información en Líbero.pe.