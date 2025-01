¿Qué pasó con Eder Hermoza, el arquero que sentó a Pedro Gallese en la selección Sub 17?

Pasaron 15 años desde aquella histórica clasificación de la selección peruana Sub 17 de Juan José Oré a la Copa del Mundo. En tierras ecuatorianas, se realizó el Sudamericano de la categoría y la bicolor sorprendió con su juego para estar entre los mejores.

A propósito de Eder Hermoza , el portero que sentó en su momento a Pedro Gallese, hoy titular indiscutible de la selección peruana absoluta; sin embargo, el presente del entonces portero de la Sub 17 es totalmente distinta.

¿ Qué fue de la vida de Eder Hermoza ? ¿ A qué se dedica hoy 15 años después de haber sentado a Pedro Gallese en la Sub 17 ? En esta nota te contamos cómo cambió su vida.

Luego de Mundial Sub 17, se pensó que Eder Hermoza iba a tener una carrera destaca y que incluso, podría llegar a la selección mayor; sin embargo no fue así. En Alianza Lima no tuvo los minutos esperados, por lo que decidió probar suerte en otros equipos como Sport Ancash, Total Chalaco, César Vallejo, Willy Serrato de la Segunda División. Luego volvió a la UCV y pasó por Sport Huancayo.