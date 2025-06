Claudio Pizarro sorprende con respuesta sobre llegar a la FPF: "Hay algunos..."

El exfutbolista Claudio Pizarro es una de las figuras más reconocidas a nivel mundial, con amplia experiencia en ligas del extranjero donde pasó su carrera. Ahora, en una reciente entrevista se pronunció sobre diversos temas, entre ellos sobre una posible llegada a la Federación Peruana de Fútbol.

El actual embajador del Bayern Múnich (con el que ganó la Champions League), no descartó llegar a la FPF en el mediano plazo; sin embargo, dijo que es algo difícil de concretarse por el momento y explicó sus razones. Esto, en medio de algunos cambios que se fueron dando en Videna.

¿Qué dijo Claudio Pizarro sobre llegar a la FPF?

Claudio Pizarro fue uno de los referentes de la selección peruana | Foto: Conmebol

“Totalmente, sin ninguna duda (sobre ir a la FPF). Eso no es ningún problema, por ese lado no va el tema, porque la experiencia y los años que tengo en el fútbol me han ayudado mucho a crecer como persona. El problema está en que no he sido dirigente de algún club, hay algunos temas legales que son un poco más complicados”, dijo en una entrevista para el canal CLT Soccer Show en YouTube.

En esa línea, el ‘Bombardero’ resaltó la importancia de trabajar para el Perú y ayudar al fútbol, pero se refirió en cómo se han dado las cosas en los últimos años.

“No hablo de director deportivo, eso lo podría hacer sin ningún problema. Estoy hablando del tema de la Federación Peruana de Fútbol. Entrar ahí es un poco más complicado, ahí armaron algunas cosas extrañas anteriormente, entonces es un poco más complicado. Pero sí lo tengo en la cabeza, siempre he tratado de trabajar para mi país y ayudar al fútbol, que es algo que siempre he hecho”, agregó.