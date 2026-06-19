IPD avanza importantes mejoras del estadio Mariano Melgar para fortalecer el deporte en Arequipa

El Instituto Peruano del Deporte (IPD) impulsa un importante proceso de mejora en el estadio Mariano Melgar de Arequipa, infraestructura con capacidad para 15.000 espectadores que constituye uno de los principales escenarios deportivos de la región.

Bajo el liderazgo del presidente del IPD, Sergio Ludeña Visalot, se han identificado y priorizado diversas intervenciones orientadas a reforzar la seguridad y operatividad del recinto. Para ello, se cuenta con una inversión estimada de S/ 4,824,549.86 destinada a la ejecución de trabajos de mantenimiento correctivo y adecuación de infraestructura.

Las intervenciones responden a una evaluación técnica integral que permitió identificar las necesidades prioritarias de mantenimiento y adecuación del estadio, proceso desarrollado con el soporte del área de Ingeniería. Los trabajos fortalecerán la seguridad, la operatividad y la conservación de la infraestructura, prolongando su vida útil y garantizando condiciones técnicas adecuadas para el desarrollo de competencias deportivas y eventos de concurrencia masiva.

Entre las principales acciones contempladas destacan el mantenimiento correctivo de la señalización y de los equipos de seguridad, la reparación de barandas y pasamanos, la recuperación de la malla metálica perimetral interior del estadio, así como la intervención de las instalaciones eléctricas y sanitarias.

Asimismo, se prevé el suministro de nuevas luminarias y cableado eléctrico para optimizar las condiciones de funcionamiento del escenario deportivo.

Los trabajos también incluyen el mantenimiento de la cobertura de techos en la tribuna occidente, la impermeabilización de dichas estructuras, el tratamiento de fisuras en superficies de concreto, así como el mantenimiento y recuperación de butacas de plástico y madera, lo que contribuye a mejorar la experiencia y seguridad de los asistentes.

Estas acciones reflejan el compromiso del IPD con la modernización y puesta en valor de los escenarios deportivos del país. En esa línea, el estadio Mariano Melgar continúa siendo considerado una infraestructura estratégica para el desarrollo de competencias y actividades deportivas en Arequipa, consolidándose como un espacio clave para deportistas, organizaciones deportivas y la comunidad en general.