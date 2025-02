Chorri Palacios lanzó llamativa opinión sobre fichaje de Alianza: "Más parecía defensa que..."

Pablo Ceppelini firmó contrato con Alianza Lima por 2 temporadas/Foto: X

"El único partido que le he visto fue ante LDU de Quito y más parecía defensa que volante porque se iba muy atrás para pedir la pelota. Entonces, ahí te das cuenta que no está donde las papas queman y dónde tiene que estar un '10'. El '10' tiene que ir hasta atrás para tener el balón, para mí eso no es. Como técnico le diría, ¿qué haces acá? Contra LDU fue lo que vi, venía muy atrás a recoger la pelota", sostuvo el 'Chorri'.

"Todavía no pudo decirte algo porque no lo he visto bien, solo contra LDU de Quito, contra Aucas no lo he podido ver. Pero mañana (hoy) voy a estar bien sentado en mi casa para ver ese partido porque hay que mandarle energías positivas a un equipo peruano", concluyó Roberto Palacios.