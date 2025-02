Boca Juniors cambió de último momento el local de recojo de entradas para hinchas de Alianza Lima

Solo es cuestión de horas para el duelo entre Boca Juniors vs Alianza Lima en La Bombonera. Ambos elencos contarán con su respectiva hinchada en dicho recinto deportivo, siendo 2 mil asientos disponibles para los aficionados blanquiazules. En medio de esta expectativa, los fanáticos se vieron sorprendidos con dura decisión del cuadro 'xeneize', ya que les cambiaron el local de recojo de boletos.

"¿En un centro de jubilados? No tenía ni idea. Qué gracioso. La entrega iba a ser en el Four Seasons. Nos mandaron un comunicado para que la entrega sea acá. En Perú a veces no se organiza bien las cosas, pero acá estamos haciendo cola y respetando. Vamos a llenar los 2 mil asientos que nos han dado", expresaron los hinchas de Alianza Lima.