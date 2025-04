Gorosito sorprende con drástica decisión pensando en el partido contra Deportivo Garcilaso

Hace cinco partidos que Alianza Lima no conoce de victorias, tomando en cuenta la Liga 1 y Copa Libertadores , por lo que saldrán en la fecha 8 del Torneo Apertura a buscar el triunfo ante Deportivo Garcilaso desde la ciudad del Cusco. El equipo de Néstor Gorosito sabe que no tiene margen de error si quiere lograr el objetivo.

“Tengo entendido que no van a guardar (titulares). Ayer, de manera textual me dijeron ‘vamos con todo a Cusco. Vamos a ir con todo’, porque no hay copa la próxima semana. Zambrano, Garcés, Guillermo Enrique, Ceppelini todavía no va a estar. Ayer me dijeron eso, porque ya no pueden dar más ventaja”, sostuvo.