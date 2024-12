Hernán Barcos: "Hasta que no juegue con gente, no me voy de Alianza Lima"

Respecto a su retiro, comenta. "Yo siempre manifesté que me quería retirar en Liga de Quito por todo lo que me dio. Hablé con los dirigentes y no hay sitio. Hay muchas cosas que acontecen en el medio que no depende de uno. A mi me gusta jugar mucho con gente. Estamos esperando seso. Espero tener esa oportunidad. Hasta que no juegue con gente, no me voy de Alianza Lima", indicó.