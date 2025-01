Percy Liza: "El título es producto de lo unidos que somos en Cristal"

"El tío siempre me viene presionando de una manera positiva. Confía mucho en mí, cree que soy capaz de todo lo que he venido realizando poco a poco. Agradecido con él. Él es quien me ha dado el aliento justo cuando ingreso para poder hacer el gol y se lo dedico a todos los hinchas, a mi familia y las personas que me apoyan en cada victoria y derrota también", puntualizó el canterano del José Gálvez FBC de Chimbote. .