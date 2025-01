Alianza Lima vs Universitario: sorpresivo once de Carlos Bustos para el Clásico

Universitari o vs Alianza Lima es el duelo que sacará chispas en la fecha 7 de la fase 2. El entrenador victoriano ya tiene elegido su once para retomar la punta de la Liga 1 y así ganar su primer clásico.

Por un lado, el técnico Carlos Bustos no hará variantes, ya que no desea mover el equipo que viene jugando muy bien y no por algo están en la punta en la tabla de posiciones. Lo que sí es confirmado es que Jefferson Farfán no estará disponible para este partido.