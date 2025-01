¡De locos! Jersson Vásquez es amenazado luego de fallar penal en el Vallejo vs Cienciano

No obstante, lo que denunció minutos más tarde el propio defensor de 35 años no tiene justificación. Un usuario de Instagram lo amenazó de muerte por esta red, con frases de alto calibre, incluso le deseó el mal a toda la familia de Vásquez.

César Vallejo vs. Cienciano: Jersson Vásquez amenazado tras fallar penal.

El ex Universitario decidió no responderle pero sí ponerlo en evidencia a través de sus historias en Instagram. El propio futbolista aseguró no conocerlo pero lo más probable es que se trate de algún apostador compulsivo y enfermizo.