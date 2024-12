Alex Valera apunta a ser titular con la Selección Peruana en los partidos amistosos

Como estos dos partidos no serán por fecha FIFA, los clubes extranjeros no están en obligación de ceder a futbolistas y, esa es la razón por la cual el delantero podría arrancar en los duelos de preparatoria, ya que parte con una gran ventaja tras haber realizado una buena campaña en la Liga 1, dónde fue partícipe de once goles. Asimismo, marcó dos 'pepas' en la Copa Libertadores.