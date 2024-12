Perú superó a Chile: la 'Bicolor' terminó el 2021 con un plantel más caro que la 'Roja'

La Selección Peruana terminó el 2021 en una zona optimista en la clasificación de las Eliminatorias Sudamericanas , sin embargo, no es la única cifra ascendente para los de Ricardo Gareca. De acuerdo a la página de tasación más importante, 'Transfermarkt', el elenco de la 'Blaquirroja' es supera a Chile .

Cabe destacar que en Perú no se ha considerado elementos como Paolo Guerrero, Raúl Ruidíaz, Edison Flores, etc, mientras que en Chile no se tomó en cuenta a Alexis Sánchez, Arturo Vidal y Eduardo Vargas.