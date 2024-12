Chileno insultó a mexicano por burlarse del rendimiento de la Selección Peruana

"No sé como empezar. Habla como payaso. Es desagradable escucharlo. Celebra un amistoso. Un empate. En México y sobre tú, celebran un récord de payasos. Mientras tanto, en Copa América llegan y no sacan puntos. No pasan de ronda", apuntó Adolfo en su canal de Youtube.

Pero claramente eso no fue todo y luego agregó. "En Conmebol no celebramos amistosos. Celebramos partidos oficiales. Tercero, no puedes comparar el equipo C de Perú con el B de Panamá. La Concacaf no existe en nivel", apuntó.