Mexicano se burla por empate de Perú ante Panamá : "¿Qué pasó amiguitos?"

El último domingo, la Selección Peruana disputó su primer partido amistoso como preparación para las Eliminatorias Qatar 2022 y lo hizo ante Panamá . El duelo internacional culminó 1-1 para sorpresa de muchos , por la diferencia de nivel que se supone existe entre Conmebol y Concacaf. Tras el resultado, u n mexicano no dudó en burlarse del equipo de Ricardo Gareca mediante un video en TikTok.

El tiktoker mikemaquinadelmal , oriundo de México, es muy conocido en redes sociales por arremeter contra las escuadras sudamericanas e indicar que su selección es mejor que casi todas, exceptuando a Brasil. Así que, ante la decepcionante presentación de Perú , no dudó en expresarse a través de su perfil social.

"¿Qué pasó amiguitos? ¿No que nos iban a enseñar cómo se le gana a Panamá? En su estadio , con su altura, y no pudieron con la selección que va cuarta en las Eliminatorias de Concacaf", precisó el azteca mientras se reía de los dirigidos por Ricardo Gareca. Sin embargo, hubo un grave error que todos los peruanos notaron y no lo pensaron dos veces antes de corregirlo, y es que en nuestro territorio no hay altura como lo afirme Mike.