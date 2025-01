Diego Churín impactado con la presentación de Universitario: "Noches especiales si las hay"

El potente mensaje de Diego Churín tras la realización de la Noche Crema 2025. Foto: Instagram

A pesar que no fue considerado por el DT Fabián Bustos como titular, Churín tuvo la oportunidad de mostrarse ante la fanaticada del conjutno estudiantil ante Panamá ingresando a los 54 minutos por Alex Valera. Sin embargo, su rendimiento en la cancha no fue el esperado. Por ello, tras el encuentro realizó una autocrítica acerca de su desempeño .

"En lo personal, me sentí un poco mejor en Colombia. Hoy (viernes) tal vez entrando sentí el trajín del partido, pero bueno, lo importante es el triunfo del equipo. No sé si lo hice tan bien, hoy me voy con un sinsabor, pero acá lo importante es el grupo, que el equipo haya ganado y que se le haya dado el triunfo a esta hinchada maravillosa. Soy autocrítico y así como soy autocrítico, me gusta trabajar", declaró en zona mixta a los medios de comunicación