Fossati engrandece a Universitario pero 'hunde' a Alianza y Cristal: "No están a la altura"

Muy aparte de contar todo lo vivido en Ate, sorprendió al hacer una magna comparación de Universitario con elencos grandes de Sudamérica. Del mismo modo, no tuvo reparos para 'hundir' a Alianza Lima y Sporting Cristal por, en palabras del popular 'Nonno', no encontrarse "a la altura".

"Nosotros somos los más chiquitos. Si te comparo Peñarol con Nacional, respecto a Universitario, Alianza Lima o Sporting Cristal. Bueno, en cuanto a infraestructura, estadio, etc. El número 1 sería Universitario. Alianza y Cristal no pueden compararse con Nacional ni Peñarol porque sus estadios no están a la altura ni del Campeones del Siglo ni del Parque Central. Ni mucho menos instalaciones de entrenamientos que, hasta dónde sé, son alquiladas, no son de ellos. En ese sentido, es dispareja la cosa", declaró Jorge Fossati.