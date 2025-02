¿Baja en Universitario? Martín Pérez Guedes tuvo problema de salud previo al partido ante Grau

Los dirigidos por Fabián Bustos ya están ultimando detalles de su preparación para el esperado cotejo. Sin embargo, una preocupación rondó en las últimas horas pues una de sus piezas claves en el once titular base del equipo, como lo es Martín Pérez Guedes , asustó a todos con un problema de salud.

Para tranquilidad de Fabián Bustos y de los aficionados del club de Ate, Pérez Guedes volvió a los entrenamientos y trabajó con normalidad, razón por la cual no habría problemas para que sea considerado en la lista de concentrados y tenga la posibilidad de jugar frente a Atlético Grau en Trujillo.

Pérez Guedes volvió a entrenar con normalidd y podrá ser considerado ante Atlético Grau. Foto: Universitario de Deportes

La recuperación del volante mixto de 33 años ha sido un alivio en Universitario debido a que pudo ser la segunda baja sensible del elenco estudiantil. Es preciso señalar que Bustos no podrá contar con un solo jugador. Nos referimos a Edison Flores, quien no va a ser arresgado pese a haber mostrado mejoría de su lesión sufrida en la primera fecha contra Comerciantes Unidos.