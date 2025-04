¡Confirmado! Universitario pierde a titular indiscutible de Fossati para el partido ante UTC

Universitario de Deportes se prepara para el gran segundo debut de Jorge Fossati en el banquillo de los merengues. No obstante, esta fecha le trae un dolor de cabeza, ya que un titular indiscutible para el uruguayo no podrá formar parte de los convocados y el once inicial del encuentro.

Jorge Fossati pierde a Aldo Corzo para el debut con Universitario

Días anteriores se veía la posibilidad de que Aldo Corzo no fuera tomado en cuenta para el partido ante UTC, debido a que estuvo entrenando esperado y hoy se confirmó, ya que Universitario anunció la lista de convocados en dónde Aldo Corzo es la gran ausencia.

Aldo Corzo es la gran baja de Universitario ante UTC

El lateral derecho que se encuentra con carga muscular se suma a los otros no concentrados: Martin Pérez Guedes y Horacio Calcaterra. Con esta pérdida, Universitario de Deportes tendría una gran baja en la zona defensiva que hoy ocupa Di Benedetto, Williams Riveros y César Inga, habitual línea de 3.

La lista de convocados de Universitario con la ausencia de Corzo

Aldo Corzo en Universitario 2025

Capitán de Universitario lleva un total de 9 partidos por Liga 1 y Copa Libertadores bajo la camiseta crema. Debido a diversos motivos, el defensor no ha podido ser titular esta temporada, pero espera que con la llegada de Jorge Fossati encuentre un lugar en la habitual línea de 3.

Universitario vs UTC Cajamarca por Liga 1

El encuentro entre Universitario de Deportes vs UTC se jugará el 27 de abril de 2025 a las 18:00 p.m. (hora local) por la fecha 10 del Torneo Apertura de la Liga 1. El recinto que habitará este partido será el Estadio Monumental de Ate que viene siendo ojo público ante los avances que se dan para que sea la casa de la final de la Copa Libertadores.