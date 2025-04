Jairo Vélez deja tajante mensaje sobre las opciones de Universitario de ganar el Apertura

Han pasado 10 fechas del Torneo Apertura 2025 y el único líder en la tabla de posiciones es Universitario de Deportes. El cuadro crema sumó 23 puntos y, con un partido menos, se han convertido en el principal candidato a ganar el primer certamen de la temporada. Sobre eso se refirió una de las figuras del equipo, Jairo Vélez, quien dejó una contundente respuesta.

Jairo Vélez y su postura sobre las posibilidades de Universitario de ganar el Torneo Apertura 2025

El plantel de la 'U' comenzó su semana de entrenamientos en Campo Mar y tras los trabajos, el volante ecuatoriano atendió a los medios de comunicación para hablar sobre el buen momento del club de Ate. Una de las consultas fue acerca de las posibilidades de ganar el Apertura, a lo que fue tajante al responder que no ha pensado en ello y que todavía faltan muchos encuentros, los cuales afrontarán con la mentalidad de sumar de a tres para que así llegue solo el primer título del año ya que nada está dicho en este momento.

"Personalmente, ni siquiera lo he tomado desde ese punto de vista (ser favoritos a ganar el Torneo Apertura). Esto es partido a partido, hay que seguir sumando y con la misma mentalidad de salir a ganar porque después eso llega solo. Aún faltan muchas fechas. Estamos ahí, no hay que quitarnos méritos, pero todavía no está nada dicho", declaró en conferencia de prensa.

Jairo Vélez aún considera que falta mucho por disputar del Torneo Apertura y que buscarán ganar todos los encuentros para hacerse con el trofeo. Foto: Universitario de Deportes

Universitario primero se enfocará en el partido ante Cusco FC

En esa misma línea, el habilidoso mediocampista nacionalizado peruano aseguró que los merengues van a ir partido a partido en busca del objetivo de ganar el Apertura, por lo que primero estarán mentalizados en lo que será el encuentro frente a Cusco FC este sábado por la jornada 11 del certamen en la altura de la ciudad imperial.

"Estamos primero enfocados en Cusco FC, que es lo que tenemos al frente y después veremos. Partido a partido porque uno no sabe lo que llegue a pasar y hay que enfocarse en lo que está primero", agregó el futbolista de 30 que se encuentra en calidad de cedido en la institución estudiantil por toda la presente temporada.

Universitario presumió a Jairo Vélez

A través de sus redes sociales, Universitario impactó a sus aficionados al presumir a Jairo Vélez con un video donde se aprecian sus mejores jugadas en la última victoria de los cremas sobre UTC por 6-0 en el Estadio Monumental, duelo donde 'Corviche' fue uno de los jugadores más destacados durante los 67 minutos que estuvo en el campo de juego.

Video: Universitario de Deportes

