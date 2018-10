El Pichanguero: la hinchada crema ya sueña con ganar el torneo clausura

ES HORA DE DISPARAR... Qué tal, causitas. Al final de la Javier Prado siguen festejando el triunfazo que se trajeron del sur. San Nicolás alucina que con un par más pueden llegar arriba y ganar el Clausura. Uno de los pocos que anda con perfil bajo es el Loco, a quien le cuesta jugar un partido completo y para los hinchas les es indiferente su presencia o ausencia en el campo. Muchos pensaban que tras su regreso al julbo lorcho se iba a pasear en el campeonato, pero ya van casi dos temporadas y no pasa naca la pirinaca con él, incluso no es seguro en el plantel del próximo año. ¡Ala mela! Así arrancamos con las últimas de nuestra pelotita...

La mecha se le ha apagado al Tanque, quien cumplió cinco partidos sin marcar y corre el riesgo de no superar el máximo récord de goles en una temporada. Ayer se mandó un blooper horroroso, pero pasó caleta porque su equipo ganó. Ahora el pelotero anda pensando seriamente en hacerse un baño de florecimiento para alejar la mala suerte. ¡Abusivazo!

El Conde no deja de lamentarse porque ya van dos veces que invierte un dinero serio y solo gana experiencia postulando a la alcaldía de uno de los distritos chalacos. El man parece que no se da cuenta que en el puerto no pasan a la China Puka y por más que hizo la finta de cambiar de partido se fue de caramelo. Pensar que quiso picar al Depredador para su campaña. ¡Vestecon!

Kanko es tuto un personaje. El viernes se tiró una cajetilla por partido en los duelos que dirigió a la gente de la pluma ante los de radio y TV en un clásico entre periodistas. Hubo capote de los plumíferos y el man se llevó el cariño de la gente al igual que el Muñeco que estuvo en el equipo rival. Ambos se portaron mil puntos y están en el bobo de la sapren. ¡Ajá!

BUENO, MI GENTE, soy fuga. Mañana vuelvo con fuerza. ¡CHAAAAUUUU!