El "Cuto" está rayando con su restaurante pero "Chiquito" lo cerró con una carapulcra

Qué tal, causitas. Hoy arrancan las semifinales con un partidazo entre íntimos y mistianos. Matute será una verdadera caldera con más de 30 mil almas alentando al equipo del Profe Bengoechea, quien confía en ganar para luego ir a cerrarse con todo a la Cuidad Blanca. Así arrancamos con las últimas de nuestra pelotita.

Y el Tigre se echó grasa. No irá a Matute a ver la semifinal y prefirió viajar a Europa para reunirse con "Aladino" y la "Foquita". Me cuentan que el profe se fue azadazo la vez pasada que suspendieron el partido por culpa de unos desadaptados y por eso ya no quiere ir a los estadios. ¡Vestecón!

El Gordito está respirando tranquilo porque el Juzgado de Chiclayo aplazó su veredicto de prisión preventiva para el 7 de diciembre. El presi de la FPF jura que es inocente y su máximo deseo es pasar la Navidad con sus seres queridos al ritmo de los Villancicos y no de los Wachiturros. ¡Lo justo!

Me llaman de Huaraz para contarme que un improvisado gerente del equipo canalla no contento con meterle cabeza al sueldo de los jugadores, también habría chocado con el billete de los utileros y trabajadores. Dicen que el presidente le chorreó unas fichas para repartirlas, pero el hombre se hizo humo. ¡Abusivazo!

Parece que Gary cumplirá su sueño de regresar a Ate por la puerta grande. El zurdo ya fue contactado, el chileno Córdova lo quiere, por eso hace un par de días se operó de la rodilla para llegar fino a la pretemporada en Campomar. ¡Fuerza!

El que está rayando con su restaurante es Cuto. El morenaje invirtió sus fichas en el negocio de comidas y como es recontra conocido y carismático, caen clientes de todo Lima. El local para lleno, a veces le caen sus amigos de la pelotita, también has desfilado artistas y autoridades. Más bien, el hombre sigue esperando que Chiquito le pague la carapulcra que le fió la vez pasada. ¡Xuxa!