¿Lo encontrarás? Intenta hallar el objeto que se oculta entre los libros

Si te encuentras aburrido, te traemos la solución perfecta para que te distraigas un rato y se trata de un nuevo reto visual se ha vuelto viral en el ciberespacio. Por ello, en esta nota te traemos el desafío que consiste en encontrar un objeto en particular dentro de un “cerro” de libros.

A continuación, te mostraremos una imagen que a primera vista no contiene más que libros, pero tu misión será detectar un lápiz que se encuentra infiltrado y que no muchos logran dar con su paradero. Para aumentar la dificultad, te proponemos hacerlo en 20 segundos.

Asimismo, en caso no consigas solucionar este juego visual, no te preocupes debido a que líneas más abajo te brindaremos la respuesta para que no te quedes con la curiosidad y puedas continuar con tu vida sin ningún remordimiento.