Loki vía Disney Plus: la serie de Marvel Studios llegó a su final - Detalles

Loki vía Disney Plus , es la nueva producción de Marvel Studios , y está próxima a llegar a su final Por ello, desde el UCM en conjunto con plataforma de streaming, han venido revelando una serie de contenidos a través de sus redes sociales, donde han mostrado algunos pasajes de lo que traería consigo el último capítulo del ‘Dios de la mentira’.

Sin más preámbulos, te contamos todos los detalles que debes saber para ver el primer capítulo de Loki vía Disney Plus, fecha, día y hora en la que se estrenará la serie de Marvel Studios.

Según el calendario del año 2021, el día para el estreno del capítulo final de la serie del UCM será el miércoles 14 de julio. Dicha fecha será la oficial para poder ver el sexto episodio de la entrega a través de la plataforma de streaming, Disney Plus.

- México: 02:00 AM

- Argentina: 5:00 AM

- Perú: 03:00 AM

- Chile: 05:00 AM

- Colombia: 03:00 AM

- Brasil 05:00 AM

Loki estrenará podrá ser visto a través de la plataforma de streaming Disney Plus, donde también puedes ver “WandaVision” y “The Falcon and the Winter”.