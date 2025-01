Dragon Ball Super: Vegeta descubre el punto débil de Granola

Antes de esa escena, el personaje oirundo de Cereal estaba pelando y le llevaba una gran fuerza al orgulloso saiyajin, no obstante este último descubrió un punto débil de su rival que Gokú no se había percatado.

Vegeta se percata que Granola obtuvo toda su fuerza de un momento a otro. "Me he dado cuenta de una cosa. Hace poco que conseguiste este poder, ¿no? No estás acostumbrado. Te falta muchísima experiencia en combate", señaló.