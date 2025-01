¡Final inesperado! Mujer enfrenta su fobia a las agujas pero todo acaba mal - VIDEO

Una usuaria en TikTok compartió su experiencia al ser vacunada contra la COVID-19 , aunque no resultó como lo esperaba. ¿Qué pasó? La joven se desvaneció en el preciso momento en que fue inmunizada.

Pese a que no fue la mejor de las experiencias y pasó vergüenza ante mucho público, como así lo cataloga, la joven subió el video a su cuenta de TikTok y en cuestión de horas superó el millón de vistas.

"Las fobias no son de ahora, gente. La piba no está inventando ni siendo dramática. Es algo que uno no puede controlar", "Hasta te desmayaste con estilo (qué bueno que todo salió bien al final), "La gente teniendo fobia y vacunándose, merece aplausos", comentaron algunos usuarios.