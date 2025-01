James Gunn afirmó que estaría dispuesto a contar la historia de Harley Quinn

“Sí, creo que sí, de hecho. Realmente siento ese personaje y, como he dicho antes, he tomado muchos personajes de los cómics que tienen personalidades ligeramente diferentes o no tienen personalidades claramente definidas”, manifestó en primera instancia.

“Me he alejado de los personajes realmente populares porque me gusta crear personajes. En general, no me gusta interpretar aquellos que ya están completamente actualizados, pero con Harley eso era algo diferente. Amo la visión original de Paul Dini, y sentí que podía convertirme en Harley mientras escribía. Y es un lugar terrible y maravilloso para estar”, expresó Gunn.