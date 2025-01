James Gunn sobre Guardianes de la galaxia 3: “Básicamente se ha terminado”

Luego de ello, James también se refirió sobre uno de los personajes de la cinta y comentó, “Tengo que prestar atención a las cosas que pasan, de las que me hablaron, las cosas con Gamora y cosas así. Sé que los personajes han pasado por ciertas cosas, así que tengo que lidiar con eso. Pero en su mayor parte, nunca me pidieron que pusiera nada en el guion del Volumen 3 para configurar algo en el futuro. Tampoco lo haría, francamente, no es lo mío”.