Black Panther 2: video muestra despedida de T'Challa en Marvel

Aunque la noticia aún no ha sido confirmada, los fans solo deben esperar el estreno de la película para presencial el trágico momento en el cine, ya que nos mostrarán el cierre de la historia de Black Panther en el UCM . Respecto a la historia de la película, la actriz Lupita Nyong’o aseguró en diferentes entrevistas que se centrarán más en la cultura wakandiana y respetarán el legado de Chadwick Boseman.

Las recientes informaciones nos muestran que la próxima película del Universo Cinematográfico de Marvel ( UCM ) se estrenaría el próximo 8 de julio de 2022. De ser así, se estaría presentando dos meses después de su fecha oficial, la cual estaba prevista para el 6 de mayo del mismo año. Es más, Variety confirmó que su arribo se dará también a través de Disney Plus.

Boseman también participó en otras películas interpretando a íconos del deporte y la música como el beisbolista Jackie Robinson y al músico Jamos Brown en 2014 en Get On Up.