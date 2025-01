Cielo rojo sangre: ¿Película de terror tendrá segunda parte en Netflix?

El director de la cinta, Peter Thorwarth , aseguró que no se encuentra interesado en producir otro largometraje relacionado. "Tal vez otra persona pueda dirigir la continuación, porque una vez que he hecho algo, siempre estoy buscando el próximo desafío", precisó.

Sin embargo, estas declaraciones no significarían el fin de la franquicia, como sabemos Netflix trabaja en nuevas producciones dependiendo de los resultados que tengan. Asimismo, el sitio Cinemaholic (vía Cultura Ocio) explicó que la historia de la película dirigida por Thorwarth podría expandirse, ya que se basa en un caso y no hablan del origen de los vampiros.

"Hay espacio para para explorar más, ya que no podemos estar seguros de que todos los vampiros están muertos al final de la película. La explosión aparentemente marca el final para la horda de vampiros, pero los no muertos no se dan por vencidos con facilidad Existe la posibilidad de que un chupasangre se escape del radar militar y la secuela pueda basarse en ello", comentó.