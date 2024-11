Guardado se alista para disputar su quinto mundial; México es favorito en eliminatorias, asegura

"Todo el mundo sueña con un Mundial, pero si no se presenta por alguna razón o por decisiones técnicas ya veremos lo que uno puede aportar, si se siente útil para estar o no estar, eso no me compete a mí, ya llegará su momento, estamos en vísperas de iniciar una eliminatoria mundialista, que repito no va a ser fácil, no hay que dar por hecho nada, primero hay que ganarse ese derecho de estar en el siguiente Mundial, si mi nivel o mi futbol me da para para estar en ese quinto Mundial pues bienvenido sea, ya sea jugando o siendo parte de los 23", expresó el también jugador del Betis en una entrevista radiofónica.