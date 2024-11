Spider-Man 3 postulará a los Óscar en la categoría 'Mejor película del año'

Marvel Studios y Sony estrenaron el pasado 15 de diciembre en las salas de cine Spider-Man: No way home , película que trae de regreso a nuestro buen amigo el ‘Hombre Araña’ interpretado por Tom Holland y en donde pudimos ver una serie de detalles que nos dejó más que contentas a todas aquellas personas que ya miraron la producción.

La información en primera instancia la dio a conocer The Hollywood Reporter, donde indica que Marvel Studios y Sony Pictures comenzarán pronto la campaña para nominar a Spider-Man: no way home como la mejor película del año en los Óscar 2022. Además, quien también corroboró esta noticia fue el mismo Kevin Feige, presidente del UCM.