Yahaira Plasencia anuncia colaboración internacional con Obie Bermúdez

"En el mes de julio nos contactamos con esa señorita para que nos pueda hacer publicidad por medio de sus stories con un pantalón, un jean, que es lo que vendo en mi emprendimiento. Todo bien, se lo mandamos, lo subieron, nos ayudó una en que otra venta porque no fue algo wao, entonces todo chévere ... Le dije que ya no quería su publicidad. La muy viva, porque para mí es una viva pone el chat en modo efímero y me pone ‘no lo llegué a leer por completo’. Me dijo que le mande más jeans para que nos haga la publicidad. ¿Qué le pasa?, qué nivel de conchudez", sentenció la agraviada.