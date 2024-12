Yahaira Plasencia prefiere hacer de las suyas en el extranjero: "Con todas las cremas”

La cantante de salsa, Yaharia Plasencia habló acerca de sus 'ampays' y cómo no se acostumbra a la fama, ya que ella desea hacer su vida como cualquier otra persona, pero no puede porque según ella 'la prensa la está observando'.

La reina del toto reveló en la versión Premium del canal de Youtube de 'Hablando Huevadas', que aún no se acostumbra a la fama y por tanto a los ampays. “Yo muchas veces no me entra eso, yo quiero hacer cosas como cualquier persona, pero tú sabes que no se puede a veces, siento que este año se han cometido errores y de una u otra manera me han fregado”, expresó la salsera.