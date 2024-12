Yahaira Plasencia es insultada por no cumplir con publicidad de canje

Yahaira Plasencia se volvió viral en TikTok debido a que una joven salió a acusarla por no cumplir con un trato . La salsera pidió unos jean como canje a cambio de realizarle publicidad a la dueña de los productos, pero cuando esta última le indicó cómo exponer las prendas terminó siendo bloqueada.

"Al día siguiente nos pregunta si ya le mandamos los pantalones, a lo que yo le indiqué que todavía en un día le iban a llegar. Efectivamente, le llegó. Le dijimos que por favor indique a sus seguidores que teníamos el 10% de descuento, no nos respondió. Le escribimos el 25, el 26, y nos responde que estuvo full pero no nos volvió hablar", agregó.

"Le dije que ya no quería su publicidad. La muy viva, porque para mí es una viva pone el chat en modo efímero y me pone ‘no lo llegué a leer por completo’. Me dijo que le mande más jeans para que nos haga la publicidad. ¿Qué le pasa?, qué nivel de conchud***... Nos bloqueó así de fría, así de conch*** y viva”, sentenció