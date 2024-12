Yahaira Plasencia apostaría ahora como profesora de baile en este verano 2022

Puede ver Jossmery Toledo: Acusan a ex PNP de manejar sin licencia y mostrar brevete policial

“Este verano me gustaría estar más cerca de ustedes. ¿Qué opinan de unas clases de baile para todos ?”, preguntó la salsera en sus historias de Instagram.

Junto a la consulta a sus seguidores para debutar como profesora de baile, la artista también aseguró que está próxima a revelar los proyectos en los que viene trabajando dentro del rubro musical junto a House of Music.

Durante una entrevista para Más Espectáculos, la cantante de salsa comentó sobre los elogios de su expareja Jefferson Farfán a Daniela y aseguró que no tiene algo que ver con ellos.

“Para empezar siempre se me va a vincular con Jefferson, creo que eso es inevitable, de hecho que hayan elogiado a Daniela y haya cantando en su cumpleaños (de Paolo Guerrero) me parece súper bien. Como siempre lo he dicho, Daniela es una artista que está dejando el nombre del Perú en alto”, comentó.