Reto visual para EXPERTOS: observa la imagen y encuentra la frase oculta en segundos

En tal sentido te pasamos a dejar la imagen y posterior a ello también la solución en caso no logres dar con la frase. Recuerda que solo tendrás un tiempo límite de 30 segundos para poder conseguirlo.

(FOTO: DIFUSIÓN)

Si llegaste hasta este punto es por que en un inicio no lograste dar con la frase. No te preocupes, te pasamos a dejar todas las palabras que van en la imagen: “El primer paso no te lleva donde quieres ir. Pero te saca de donde estás”.