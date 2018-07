FIFA 18 ha sido el juego más vendido en la PlayStation Store durante el mes de junio

La Copa del Mundo Rusia 2018 se ha vivido con mucha intensidad entre todos los fanáticos del fútbol. Al igual que la emoción que se genera por ver a las 32 selecciones luchar por llevarse el trofeo mundial, los hinchas también tratan de pasar por una experiencia parecida, pero a nivel virtual.

El FIFA 18 ha sido el principal atractivo para los más apegados a los juegos de fútbol virtual y, según la marca Sony, esta ha sido el juego más vendido en el mes de junio. Sucede que, al mismo tiempo del inicio del Mundial, la efervescencia fue creciendo y eso generó un mayor crecimiento en descargas.

Aprovechando ello, el juego FIFA 18 generó un parche en el que se agregaba la competición Rusia 2018 actualizada, contando con las selecciones completas, estadios, nombres y otros detalles que caracterizan al juego por su realidad. Pues, la decisión tomada ha logrado obtener grandes frutos.

De acuerdo al informe publicado por Sony, el FIFA 18 fue el juego que más se vendió en la PlayStation Store a nivel de Europa. De la misma forma, el título tuvo mayor descarga en PlayStation 4, PlayStation VR y DLC. Nuevamente quedó demostrado que la pasión por el fútbol es capaz de superar cualquier barrera.

Juegos PlayStation 4

1. FIFA 18

2. Jurassic World Evolution

3. God of War

4. Gran Turismo Sport

5. Grand Theft Auto V

6. Horizon Zero Dawn

7. The Crew 2

8. Need for Speed Payback

9. Fallout 4

10. Detroit: Become Human

11. The Last of Us Remastered

12. Gang Beasts

13. Rise of the Tomb Raider

14. Battlefield 1 & Titanfall 2 Ultimate Bundle

15. Minecraft: PlayStation 4 Edition

16. Battlefield 4

17. The Witcher 3: Wild Hunt

18. Tom Clancy’s Rainbow Six Siege

19. Far Cry 5

20. Battlefield 1