Estos videojuegos llegarán en septiembre

Se viene lo bueno. Entramos en la parte final del año donde se estrenan los videojuegos más esperados. Uno de ellos es el FIFA 19, de EA Sports, que buscará destronar al PES 2019, principal apuesta de la empresa japonesa Konami.

Otro de los videojuegos que pretende dar la hora y ser un 'boom' en ventas es Spider-Man, de Marvel. Acá te 'pintamos la cancha' de todos los juegos que estarán disponible hasta el 28 de septiembre. Hay para todos los gustos y bolsillos.

Desde hoy están disponibles "Destiny 2: Forsaken" (PS4, Xbox One, PC) y "Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age" (PS4 y PC). Este jueves "Gone Home" llegará para Switch. El sábado 7 de septiembre estará cargado de todo un poco:

"Inmortal: Unchained" (PS4, Xbox One, PC), "NBA 2K19" (PS4, Xbox One, Switch, PC), "NBA Live 2019" (PS4, Xbox One), "SNK Heroines: Tag Team Frenzy" (Switch, PS4), "SNK Heroines: Tag Team Frenzy" (Switch, PS4) y Marvel’s Spider-Man (PS4).

"Nintendo Labo Vehicle Kit" (Switch), "NHL 19" (PS4, Xbox One), Black Clover: Quartet Knights (PS4, PC) y Shadow of the Tomb R. (PS4, Xbox One, PC) llegarán el viernes 14. "Valkyria Chronicles 4" (PS4, Xbox One, Switch, PC) se podrá jugar desde el 25 de septiembre.

Para cerrar con broche de oro el mes, el FIFA 19 (PS4, Xbox One, Switch, PS3, 360, PC) y Dragon Ball Fighter Z (Switch) estarán disponibles desde el 28 de septiembre. Agarra un lapicero y papel y toma nota de todos los videojuegos que se estrenarán este mes.

EL DATO:

El PES 2019 llegó a todas las consolas el pasado 28 de agosto.