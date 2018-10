Julinho y Peter Arévalo se enfrentaron en duelo de pronunciación con comida en la boca [VIDEO]

Julinho y Peter Arévalo se juntaron y no para jugar una 'pichanga', sino para enfrentarse cara a cara en un particular duelo el cual consistía en saber quién pronunciaba mejor con comida en la boca. Tanto el exfutbolista como el reconocido periodista, no se dieron tregua.

En una emisión más del programa Fox Sports Perú, el conductor del programa, Mathías Brivio, invitó a competir a ambos panelistas tras lo cual decidieron aceptar el reto. Tanto el exdelantero de la Selección Peruana como el relator y comentarista, comenzaron a ingerir malvaviscos.

Lo siguiente era que comenzaran a hablar y pronunciar una palabra que les indicaba el conductor del programa. Conforme iban ingeriendo más y más bocados, se les hizo más difícil la pronunciación de la frase.

Los demás panelistas del programa quedaron asombrados ante lo pasivo que se mostraba Arévalo ya que Julinho no podía más, generando la risa de Flavio Maestri, Mathías Brivio, Julio César Uribe, entre otros.

Finalmente, el comunicador fue quien se quedó con el reto ya que siguió pronunciando a pesar de tener más de cuatro malvaviscos en su boca. Por su parte, a Julinho no le quedó de otra que aceptar su derrota.