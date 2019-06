Ivana Yturbe y Flavia Laos hacen topless en Instagram y luego eliminan la publicación | FOTOS

Una foto que publicó Flavia Laos donde sale haciendo topless con Ivana Yturbe, ha generado revuelo en Instagram. Y es que la ex de Jefferson Farfán aprovechó un fin de semana para irse a Mancora y mostrar su cuerpo al marca norteño.

Ivana Yturbe dejó Lima junto a Flavia Laos (modelo) para celebrar el cumpleaños de uno de sus amigos (Ignacio Baladán). En Mancora, fue donde la bella mujer decidió hacer topless al lado de sus amigas, publicando la imagen en Instagram. Como tenía que ser, sus seguidores no pudieron evitar darle "me gusta" y comentar la foto. Fueron miles.

Ante la gran cantidad de mensajes, Flavia Laos decidió despublicar la foto. Llegó a tener 1000 comentarios y 20 mil "me gusta". Sin embargo, varios medios hicieron captura a la foto.

Fue novia de Jefferson Farfán

Ivana Yturbe tuvo una fugaz relación con el seleccionado peruano, Jefferson Farfán. La bella modelo estuvo de paseo por Europa con el jugador del Lokomotiv de Rusia. "No. O sea, no. Ya cortamos comunicación. No es tan fácil (ser amigos)", dijo en al programa 'Estás en todas' de América TV.