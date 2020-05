Sucamec entrega armas no letales a Fuerzas Armadas para usar contra los que no acaten la cuarentena

la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec), llevó a cabo la entrega de un lote de carabinas de aire comprimido al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, para que puedan detener a las personas que representen una amenaza para la sanidad y seguridad pública durante el estado de emergencia por el coronavirus.

La institución explicó que el impacto de sus municiones no es mortal en ninguna circunstancia, porque el equipamiento utiliza pequeños balines no perforantes fabricados en plástico, es decir, que no tienen la capacidad para atravesar la piel.

“Entendemos que esta es una guerra diferente y que las Fuerzas Armadas necesitan armas no letales para controlar a la población y detener el avance del coronavirus. Sucamec entrega este lote esperando que sea de gran ayuda para disuadir a las personas que no respetan el aislamiento y que exponen a otras al peligro de este flagelo”, declaró el Gral. PNP (r) Carlos Tuse Lloclla, superintendente nacional de la institución.

Con el propósito de apoyar el control de las medidas de seguridad durante el Estado de Emergencia por el #Covid19, @SucamecPeru entregó un lote de armas no letales que serán utilizadas de forma disuasiva.

El jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, General de Ejército César Astudillo Salcedo, señaló que las armas serán utilizadas respetando los protocolos de intervención adecuados, de tal forma que no se generen riesgos para la población civil.

Los titulares de ambas instituciones reafirmaron el compromiso de continuar trabajando juntos para vencer el coronavirus, objetivo que también demanda el compromiso de la población para respetar las disposiciones del Gobierno.