Cumple su sueño de convertirse en 'Spider-Man' y llama la atención de Sony Pictures

A su corta edad, este niño lo tiene bien claro qué superhéroe admira y lo pone en un altar: Spider-Man. El menor, con apoyo de su padre, se convirtió en uno de los personajes emblemáticos de Marvel y esto trajo consecuencias (positivas).

¿Qué ocurrió? La compañía Sony Pictures se enteró del caso y lo compartió a través de sus redes sociales. Esto sucedió en Texas, Estados Unidos, y ha transcendido fronteras en solo un par de días.

El hecho remonta en la ciudad de Austin, Texas, donde un curioso niño cumplió su sueño de parecerse a Spider-Man, uno de los superhéroes de Marvel. Su padre lo ayudó gracias a un disfraz y sus habilidades con el programa de Photoshop.

Jeremy, el padre del niño, recogió toda la información posible para hacer realidad el sueño de su hijo. Una vez tomadas las fotos, se dispuso a "borrarse" para que así pareciera más verídicas las tomas, sobre todo cuando trepa las paredes.

"Una vez que compré el traje, estaba caminando por la casa sosteniéndolo contra las paredes y el techo y él dijo que deseaba poder adherirse al techo sin mí. Fue entonces cuando se me ocurrió la idea de sacar unas fotos y borrarme con Photoshop", agregó Jeremy en una entrevista al portal LADBible.

Posteriormente, lo subió a su cuenta de Twitter y dio detalles de esta peculiar historia. La publicación fue todo un éxito y se puede comprobar en las cifras: más de 715 mil 'me gusta'. Tanto fue la popularidad que la cuenta oficial de Sony Pictures compartió las fotos.

My son got the spider man costume he's been wanting forever today. I held him up in various positions and then photoshopped myself out. Turned out pretty good! pic.twitter.com/aEqYEdSVhf