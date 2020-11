Ántero Flores-Aráoz asegura que no es "responsable de la violencia azuzada" en protestas

Ántero Flores-Aráoz, presidente del Consejo de Ministros del gobierno de facto de Manuel Merino, sostuvo que "no es responsable político" de los hechos suscitados durante las protestas del último sábado, entre ellas, el deceso de dos jóvenes de 22 y 24 años, así como los más de 100 heridos y 40 desaparecidos que se han contabilizado hasta esta mañana.

En entrevista a Exitosa, Flores-Aráoz sostuvo que si bien es premier eso no "significa que sea responsable de la violencia azuzada" por los agentes policiales contra los manifestantes. "No soy responsable político", aseveró.

En esa línea, el premier confirmó que Gastón Rodríguez renunció al cargo de ministro del Interior por voluntad propia. "(Gastón Rodríguez) sí ha renunciado. Se siente lógicamente afectado, su sector tiene responsabilidad indiscutiblemente y él la ha asumido. Él solito renunció. Por el texto de su renuncia y lo que nos dijo ayer, él se siente responsable político", detalló.

Consultado sobre el accionar policial contra los manifestantes, de lanzar bombas lacrimógenas, utilizar la fuerza desmedida, entre otros, Flores-Aráoz aseguró que "se les dieron las instrucciones de que se sigan todos los protocolos" establecidos por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

"En algún caso puede haber sucedido (agresiones), por eso tiene que investigarse. Pero también hay heridos de las fuerzas del orden. Seamos lógicos, busquemos la tranquilidad, apacigüemos al país. No seamos ingenuos, acá hay mano escondida detrás que han estado azuzando y sobre todo tiene que haber infiltrados. Los jóvenes no son violentistas, quieren un país mejor, un país adecuado para ellos (...) pero evidentemente han habido manos extrañas que han estado generando violencia. No es normal estar incendiando patrulleros, motocicletas, atacando a una policía. Las imágenes son perversas", indicó.

Por otro lado, el premier señaló que no dejará el cargo hasta que Manuel Merino renuncie o sea destituido por el Congreso. "Si cambia la gobernabilidad, cambiará y habrá que entregarlo, pero en este momento no puedes dejar a todo el país, a los millones de personas que no han participado en estas marchas y que quieren tranquilidad, dejarlos a su suerte, hay que ser responsables", señaló.

Recordemos que las manifestaciones contra Manuel Merino del último sábado han dejado a la fecha dos muertos, se tratan de Jack Pintado Sánchez (22) y Inti Sotelo Camargo (24). Al igual que más de 100 heridos y 40 personas desaparecidas, según cifras de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH).