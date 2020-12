Rodrigo Vilca y su impresionante ‘look’ tras marcar con la Sub 23 del Newcastle – FOTO

Si hay un jugador peruano de quien se espera mucho para el 2021 ese es Rodrigo Vilca. El hábil mediocampista no ha dejado de destacar desde que llegó esta temporada a Inglaterra para jugar por el Newcastle.

A pesar de no haber debutado en la Premier League, Vilca sí ha sido tomado en cuenta en la Sub 21 en donde respondió con buenas presentaciones que lo llevaron a que sea promovido a la Sub 23.

Además, el peruano necesitó poco tiempo para marcar su primer gol en la mencionada categoría y le convirtió al Stoke City en la victoria por 3-2 del Newcastle confirmado su gran presente que vive en el cuadro de las ‘Urracas'.

Luego de esta buena performance de Vilca, el jugador decidió hacer un cambio en su apariencia por lo que ahora luce un nuevo ‘look’: se pintó el cabello de color rubio.

“Nuevo ‘look’”, fue lo que escribió Rodrigo Vilca compartiendo una imagen que, en cuestión de minutos, generó miles de reacciones por parte de los usuarios quienes lo saludaron y también le desearon que siga anotando en Inglaterra.

Como se recuerda, Municipal hizo oficial el fichaje del mediocampista al Newcastle meses atrás. El futbolista de 21 años tiene contrato con las ‘Urracas’ hasta el 31 de diciembre de 2024 y espera debutar próximamente en la Premier League.