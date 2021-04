Elecciones 2021: El 28% aún no sabe por quién votar, según Encuesta IEP

A falta de exactamente una semana para las elecciones presidenciales, Keiko Fujimori y Hernando de Soto estarían liderando con un empate técnico de 9,8% en la última encuesta telefónica de representación nacional del Instituto de Estudios Peruanos (IEP).

Detrás de ellos se encuentran Rafael López Aliaga, Yhony Lescano y Verónika Mendoza, con una diferencia mínima de 8.4%, 8.2% y 7.3% respectivamente, siendo estos días, claves para conseguir ganar más votos y ser incluidos en una eventual segunda.

Asimismo, hay que resaltar que menos de un tercio del país (28%) no tienen un candidato para estas elecciones. De este porcentaje, un 18.3% votaría en blanco o nulo, un 6.2% no saben a quién respaldar, un 2.7% no quieren a ninguno y un 0.4% no asistirían a los comicios de este 11 de abril.

Los ciudadanos de nivel socioeconómico C y D que solo tienen educación básica y las mujeres se encontrarían en el grupo que no cuentan con un candidato.

Cabe resaltar que esta encuesta tienen un margen de error de hasta 2.8 puntos encima y debajo de cada resultado de representación nacional y que por los intervalos de confianza se sabe que estos cinco candidatos se encuentran primeros pero no hay certeza del orden.