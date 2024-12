Aníbal Torres, asesor de Perú Libre: "Pedro Castillo está distanciado de Cerrón"

"No es verdad que la mitad esté pidiendo auditoría. Desde el conteo rápido Fuerza Popular sabe que perdieron, por eso comienzan con un proceso de deslegitimizar la elección comparándola con Bolivia, donde los hechos son totalmente distintos. Aquí no hay fraude y decir que lo hay es irresponsable", apuntó el asesor legal.

Respecto a si aceptarán el pedido de Lourdes Flores, aliada del fujimorismo, de verificar las actas y solicitar auditorías internacionales, Torres señaló que su partido no se colocarán "frente al capricho de Fuerza Popular y la televisión. Las elecciones terminaron, estamos en la última etapa, el JNE debe resolver estas nulidades, son simples y no debe demorar. Son solo 130 (solicitudes)", reveló.

Torres adelantó la victoria del exlíder magisterial en las elecciones: "Pedro Castillo no tiene una denuncia policial, el rondero este va a ir a ocupar Palacio de Gobierno y la señora Keiko tiene que ir donde Vladimiro Montesinos no quiere que vaya (a prisión, según los audios difundidos recientemente)".

"Soy plenamente conciente del miedo que infundieron a un sector de la población, pero no caló a nivel nacional. Castillo ganó sin prensa. El poder de Pedro Castillo no está en la gente que lo rodea, está en la población. No van a lograr el golpe de estado, no es como en otras épocas", disparó el abogado.