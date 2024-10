San Isidro: Falso colectivero secuestra a Joven y le roban más de 20 mil soles

"Había una mujer sentada adelante, lo que me inspiró confianza para subirme a ese colectivo, en la parte de atrás había un señor, que también era parte del grupo de delincuentes y más o menos en la Arequipa es donde me dicen que 'esto es un asalto'", explicó para el Grupo La República.

"Me golpean con la pistola y me fracturan la nariz", agregó la joven, quien también narró que otro cómplice que habría subido a la unidad. "Me quitaron el celular y me obligaron a darle mis contraseñas de mis aplicativos móviles, de mis tarjetas", señaló al medio.