Melissa Paredes no perdonaría una infidelidad de su nuevo 'Gatito' : Las cosas claras

¿Será verdad que no perdonaría? El lunes 17 de enero, Melissa Paredes volvió a la conducción de Mujeres al Mando y sorprendió a usuarios tras revelar que no perdonaría una infidelidad de su nuevo amor.

Durante el programa, Giovanna Valcárcel pregunto a Paredes cuál sería la situación que jamás perdonaría, por lo que, la modelo hizo referencia a Anthony Aranda indicando que no le gustaría que le mienta, ya que jamás tendría su perdón.

“(No le perdonaría) que me mienta. Que me mienta en cualquier cosa, siempre que me diga la verdad, yo veo que hago si lo perdono o no”, dijo inicialmente Melissa Paredes