¿Qué pasó? Usuarios se sorprenden al ver a Pedro Castillo sin sombrero

Incluso el día que asumió la presidencia del Perú estaba con su sombrero, y es que el primer mandatario lleva ese accesorio a todos lados como si fuera una extensión de su cuerpo. Sin embargo, en esta ocasión algo ocurrió que le hizo tomar la decisión de no utilizarlo .

Si bien no se sabe la razón oficial por la que Pedro Castillo decidió no utilizar su sombrero chotano, los usuarios especulan que podría tratarse de un nuevo asesor que le recomendó "no usarlo para la juramentación de su nuevo Gabinete".